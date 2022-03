Kerkleider: ‘Gay prides in Oekraïne zijn oorzaak van de oorlog’

on

Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk heeft zondag gepreekt over de oorlog in Oekraïne. Volgens de geestelijke wil Oekraïne ‘bij een club landen horen die verplicht dat je gay prides houdt’.

Zo worden ze gedwongen tot ‘zonde’ en tot ‘ontkenning van God en zijn Waarheid’.

Kenners van de Russisch-orthodoxe kerk spreken hun verbijstering uit over de preek van Kirill. Theoloog Regina Elsner van het Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlijn noemde de preek ‘zo verschrikkelijk dat ik er geen woorden voor heb’. Ze vat zijn woorden kort samen: ‘Gay prides zijn de reden voor de oorlog. Dat is het.’

Ook de Nederlandse aartspriester Theodoor van der Voort (foto) van de Petrus en Paulus-parochie in Deventer hoorde de preek met afschuw aan: ‘Hij gaf gay prides de schuld.’

‘De patriarch van Moskou heeft veel invloed’, volgens Van der Voort. Hij valt onder het patriarchaat van Moskou, waar Kirill hoofd van is en onderhoudt ‘innige banden’ met Poetin.

Persoonlijke band

Van der Voort heeft een persoonlijke band met de patriarch. Kirill was namelijk rector van de geestelijke academie in Leningrad waar Van der Voort in de jaren ‘70 studeerde. Daarna hebben ze elkaar nog regelmatig gesproken, ook in Nederland.

‘Hij sleept gay prides er met de haren bij. De teneur is duidelijk: de mensheid moet volgens Kirill gered worden van het zondige en seculiere Oekraïne’, volgens Van der Voort.

Van der Voort kan de houding van de patriarch niet plaatsen. ‘Kirill is geen dom of bang iemand, het gaat bij hem niet om zijn eigen huid. Hij moet ook beseffen dat zijn eigen autoriteit en gezag te grabbel worden gegooid.’

Ramp

‘Er moet wel geweldige druk op hem uitgeoefend worden, misschien wordt hij bedreigd’, zegt Van der Voort. ‘Dat verklaart misschien waarom hij zich niet in het openbaar uitspreekt dat de troepen zich moeten terugtrekken.’

Van der Voort zelf heeft zich wel duidelijk uitgesproken tegen Poetins invasie in Oekraïne. Wat Poetin doet, vindt hij misdadig. ‘Het is een ramp wat er nu gaande is. Je begrijpt ook niet hoe het kan. Russen en Oekraïners zijn twee volken die grote geschiedenis met elkaar delen, het is een broedervolk.’

Veilig

Van der Voort heeft zich naar eigen zeggen altijd veilig kunnen uitspreken tegen de politiek van Poetin, omdat hij ver weg in Deventer zit. Maar de honderden Russische priesters die nu net een vredespetitie hebben ondertekend, lopen volgens hem wel gevaar. ‘We hebben doorgekregen dat die priesters onder druk worden gezet om zich terug te trekken, of ze hebben zoveel problemen dat ze moeten onderduiken of vluchten.’

Van der Voort benadrukt dat de Russisch-Orthodoxe Kerk niet schuldig is aan wat er nu gebeurt. ‘Het is niet de kerk die troepen naar Oekraïne heeft gestuurd, dat heeft de staat gedaan. Dat heeft Poetin gedaan.’

Censuur

Kirril vergeleek zes jaar geleden het tot zwijgen brengen van priesters die zich uitspreken tegen het homohuwelijk met de censuur onder het totalitaire regime in de Sovjet-tijd en in 2017 met het totalitarisme in Nazi-Duitsland. Ook ziet hij het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht a;ls bedreiging voor de gezinswaarden.

(Bron: Eén Vandaag, Trouw; screenshot: YouTube)

