Dinsdag 8 maart: precies vijftig jaar COC Deventer e.o.

Op 8 maart 2022 is het precies vijftig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Daarom is dinsdag de Wilhelminabrug in de regenboogkleuren verlicht.

Op woensdag 8 maart 1972 werd tijdens een bijeenkomst in wijkgebouw De Kartuut in Keizerslandenbesloten besloten om een werkgroep Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen, Deventer) op te richten. Ook werd er gepeild waaraan bij de groep aanwezigen behoefte bestaat. Uitkomst: er is het meest behoefte aan een bar-dancing waar ‘homofiel gedanst kan worden’.

Meer over de geschiendeis van het COC in Deventer en over de homoemanciaptei van de afgelopen vijftig jaar is te zien op de expositie ‘Face It – LHBTI+ in Deventer‘ die nog tot en met 8 mei in Museum De Waag te zien is.

Het vijftig jarig bestaan wordt op zaterdag 11 juni gevierd met een groot jubileumfeest.

Op de website van COC Deventer e.o. is een overzicht van de geschiedenis van het COC in Deventer te vinden, van vòòr 1972 en daarna.

In de uitzending van de Roze Golf van 14 november 2021 was meer te horen over de tentoonstelling in De Waag. Ab Kranenbarg was de eerste voorzitter van COC Deventer e.o.. Samen met kunstenaar Maudy en directeur Ewout van der Horst van Deventer Verhalen bekeek hij de expositie.

Categorieën:Agenda, Overijssel