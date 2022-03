on

Het Regenboogdebat dat woensdag in Almelo werd gehouden is ook te zien. Via het Youtube-kanaal van de Roze Golf is de registratie zondagavond 6 maart vanaf 22:00 uur beschikbaar.

De Roze Golf is uiteraard te beluisteren via ‘uitzending gemist‘ en als podcast via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

