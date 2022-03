Gezocht: opvangplekken voor LHBTI-Plussers uit Oekraïne

on

In Polen wordt naarstig gezocht naar opvangplekken voor uit Oekraïne gevluchte LHBTI-Plussers. Ook in Hongarije en Roemenië wordt gekeken naar opvang mogelijkheden voor Oekraïense LHBTI-Plussers.

Vluchtelingen zullen daar tijdelijk worden gehuisvest en zo snel mogelijk naar meer permanente toevluchtsoord worden gebracht in andere EU-landen. De actie voor het opvangen van LHBTI-Plussers wordt gecoördineerd door Forbidden Colours. Er is inmiddels ook een geldinzamelingsactie gestart door deze organisatie.

Minister Dilan Yesilgoz-Zegrius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid is verzocht om in Nederland een opvang op te zetten voor LHBTI-Plussers uit Oekraïne. Een dergelijk verzoek is ook gegaan naar wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam.

Jacht

De aanval vanuit Rusland, waarvan de regering jarenlang de rechten van homoseksuelen en transseksuelen heeft ingeperkt, veroorzaakt een grote stroom vluchtelingen. Veel mensen vrezen een jacht op LHBTI-Plussers. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties waarschuwde vorige maand dat ‘LHBTI-Plus-personen’ zijn opgenomen op lijsten die zijn opgesteld door Russische troepen van Oekraïners ‘om te worden gedood of naar kampen te worden gestuurd na een militaire bezetting’.

Qwerty-Queer

Eén van de gevluchte Oekraïners is Olha Rubtsova uit Odessa. Zij ontvluchte haar land via Bulgarije en verblijft nu in München. Zij richtte in 2014 het eerste queer-koor op in Oekraïne: Qwerty-Queer. De 36-jarige tandarts bedacht een queerkoorfestival en is een rolmodel voor andere queer-koren in haar land.

Olha Rubtsova is ook actief in de queer-theaterscene. De laatste première stond gepland voor 27 februari, maar ging niet door vanwege het uitbreken van de oorlog. Meer dan 100 toeschouwers wilden komen.

Benefietavond

Komende dinsdag is er een benefietavond in München voor de LHBTI-Plussers in Oekraïne, georganiseerd door Munich Kyiv Queer, een groep die campagne voert voor de rechten van seksuele minderheden in Oekraïne. Olha Rubtsova is daar een van de sprekers.

Kijk hier naar een optreden van het Qwerty-Queer uit 2018 in München.

(Bron: Roze Golf, Munich-Kyiv Queer; foto: screenshot Youtube)

