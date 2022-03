Symposium ‘Later’ in Emmen over regenboogsenioren

on

In Emmen wordt donderdag 17 maart een symposium gehouden over regenboogsenioren.

De kernvraag deze dag is: hoe creëer je een veilige omgeving waarin LHBTI-Plus-senioren zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier oud kunnen worden?

Het symposium richt zich op Drentse professionals die met ouderen werken en laat hen kennismaken met deze vaak onzichtbare groep.

Het symposium in Emmen is onderdeel van het landelijke project ‘LATER’, een initiatief van Sebastiaan Kes van Stichting Human Focus en Wouter Snip van Stichting JURA film, theater & debat. Daarbij wordt samen gewerkt met partners, waaronder de regionale COC-verenigingen.

Later dit jaar zijn er symposia in Deventer, Enschede en Zwolle.

Meer informatie over het symposium, de sprekers en de workshops is te vinden op de site van Later. Daar staat ook het aanmeldformulier.

