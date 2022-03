Paspoort maakt ontsnappen uit Oekraïne onmogelijk voor trans

on

De 31-jarige transgender zanger Zi Faámelu wil Oekraïne ontvluchten, maar ze heeft een paspoort waarin staat dat ze een man is, het geslacht dat haar bij de geboorte is toegewezen.

Oekraïne heeft het mannen tussen de 18 en 60 jaar oud verboden het land te verlaten.

Ze houdt zich nu schuil in haar appartement in Kyiv waar de raketten om haar heen vliegen. Ze overweegt net als een aantal andere transgendervrouwen illegaal de grens met Polen over te steken.

‘We vochten al voor ons leven’, zegt ze. ‘En nu zijn we echt in oorlog.’

Faámelu staat te popelen om nu te vertrekken. Ze weet dat het leven onder een Russische bezetting snel kan verslechteren voor LHBTI-Plussers zoals zij.

‘Het is een zeer sombere situatie voor transgenders in Oekraïne’, aldus Faámelu. ‘Maar in Rusland is het nog erger.’

Tegelijkertijd is het leven van LHBTI-Plussers in Oekraïne langzaam aan het verbeteren.

Zorgen

Nu tienduizenden Russische troepen grote steden in Oekraïne omsingelen, maken homoseksuelen, lesbiennes en transgenders zich zorgen over wat een Russische overname voor hen zou kunnen betekenen.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties waarschuwde vorige maand dat “LHBTI-Plus-personen” zijn opgenomen op lijsten die zijn opgesteld door Russische troepen van Oekraïners ‘om te worden gedood of naar kampen te worden gestuurd na een militaire bezetting’.

Boeman

‘Niets van dit alles voorspelt veel goeds voor LHBTI-Plussers in Oekraïne’, zegt Graeme Reid, directeur van het LHBT-rechtenprogramma bij Human Rights Watch. Poetin, zei hij, heeft lang ‘het spook van LGBT-rechten als een politieke wig’ gebruikt om conservatieven in binnen- en buitenland aan te spreken.

Omdat Poetin homo’s tot boeman heeft gemaakt voor alle Russische kwalen, zei Reid, heeft hij ook gezorgd voor ‘een aantoonbare toename van discriminatie en geweld.’

De hoge inzet van de oorlog heeft ertoe geleid dat sommige LGBTQ-Oekraïeners hebben geprobeerd te vluchten, terwijl anderen zijn gebleven en zich bij het verzet hebben aangesloten.

Vechten

‘Als we onder Russische heerschappij zouden staan, zouden we onze mond moeten houden, zouden we ons niet kunnen kleden zoals we willen, zouden we nooit gay pride hebben’, zegt Yura Dvizhon, 29, een bekende Oekraïense regisseur. ‘Ik wil dat leven niet leiden. Daarom moet ik vechten.’

Nadat Rusland op 24 februari was binnengevallen, verlieten Dvizhon en zijn vrienden Kiev en vertrokken naar West-Oekraïne, waar ze socialemediacampagnes voeren om Russische beroemdheden onder druk te zetten om zich uit te spreken tegen de oorlog en om de aandacht te vestigen op LHBTI-Oekraïners, die dienen aan de frontlinies van de oorlog.

Oekraïne is nooit een utopie geweest voor homo’s en transgenders, zei Dvizhon.

Langzaam beter

Het homohuwelijk is illegaal in Oekraïne, LHBTI-Plussers worden niet beschermd door antidiscriminatiewetten en de invloedrijke christelijk-orthodoxe kerk beschouwt homoseksualiteit als een zonde. Een prominente kerkleider heeft de COVID-19-pandemie ‘straf’ genoemd voor de uitbreiding van het homohuwelijk over de hele wereld.

Dvizhon, de mede-oprichter van een non-profitorganisatie die zich inzet voor LHBTI-rechten, is nog steeds bang om de hand van zijn vriend in het openbaar vast te houden. Maar hij zegt dat het langzaam beter gaat.

De jaarlijkse gay pride-parade van vorig jaar in Kyiv trok 7.000 mensen – een overwinning, ondanks dat de politie werd ingeschakeld om anti-homo-demonstranten af ​​te weren. Opiniepeilingen tonen aan dat Oekraïners de afgelopen tien jaar meer homorechten zijn gaan accepteren.

Geld

COC Nederland is een geldinzamelingsactie gestart om LHBTI-Plussers in Oekraïne te ondersteunen.

(Bron: Los Angeles Times; foto: Zi Faámelu)

