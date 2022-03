Zes partijen in Almelo ondertekenen Regenboogstembusakkoord

on

Zes partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo hebben het Regenboogstembusakkoord ondertekend. Daarmee zeggen ze toe zich in te zetten voor LHBTI-Plussers in de stad.

De partijen die hebben ondertekend zijn Almelo Centraal, , D66, Democraten.Nu Almelo, GroenLinks, Leefbaar Almelo en PvdA.

CDA , PVV en VVD wilden het stembusakkoord niet onderteken; de partijen wilden zich niet op voorhand vastleggen zonder de financiële gevolgen te kunnen overzien. Ook expliciete steun aan COC Twente-Achterhoek is voor deze partijen niet vanzelfsprekend. De lijsttrekkers van deze partijen gaven wel aan zich in te willen zetten voor een inclusieve stad en boden aan om na de verkiezingen met het COC om tafel te gaan om te bespreken hoe er samengewerkt kan worden.

De ondertekening van het Regenboogstembusakkoord vormde het slot van het Regenboogdebat dat woensdagavond in de Bibliotheek in Almelo werd gehouden.

Het debat op initiatief van de Roze Golf in samenwerking met COC Twente-Achterhoek wordt zondagavond uitgezonden (Radio Oost, 22:00 uur). De videoregistratie van het debat is dan ook te zien op het Youtube-kanaal van de Roze Golf.

(Bron en foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel