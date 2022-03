Geldinzamelingsactie voor LHBTI-Plussers in Oekraïne

on

COC Nederland is een geldinzamelingsactie gestart voor LHBTI-Plussers in Oekraïne, omdat ze na de Russische aanval niet vanzelfsprekend kunnen rekenen op onderdak of steun van familie.

Ook heeft president Poetin laten doorschemeren het specifiek gemunt te hebben op progressieve krachten zoals mensen van de LHBTI-beweging in Oekraïne.

Er is vooral behoefte aan geld om ter plekke te kunnen zorgen voor huisvesting voor mensen die moeten vluchten, voor voedsel, medicijnen, dekens, matrassen, hiv-medicatie en psychologische hulp.

Ook is er behoefte aan steun voor mensen die bijzonder gevaar lopen en Oekraïne moeten ontvluchten naar LHBTI-vriendelijke landen.

Het COC zorgt ervoor dat de donatie bij collega-organisaties in Oekraïne terecht komt .

De actie steunen kan met een Tikkie, of via de onderstaande QR-code.

Geld overmaken kan ook naar rekeningnummer NL84 ABNA 05188 61 457 t.n.v. COC Nederland onder vermelding van ‘Crowdfunding Oekraïne‘.

