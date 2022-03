Colombia voert ‘non-binair’ in op officiële documenten

on

Op identiteitsdocumenten in Colombia komt naast de categorie ‘man’ en ‘vrouw’, ook de mogelijkheid om ‘non-binair’ in te vullen.

De invoering is het gevolg van een uitspraak van het Constitutioneel Hof, die bepaalde dat de overheden zes maanden de tijd hebben om de documenten aan te passen.

Het Hof oordeelde over de claim van een 40-jarige man die, geboren als man, op 20-jarige leeftijd een proces van ‘gendertransitie’ begon. In 2015 veranderde ze haar naam in Dani Garcia en sprak haar voorkeur uit voor het vrouwelijke geslacht.

In 2019 eiste ze dat ze op haar identiteitspapieren zou worden vermeld als zijnde van ‘onbepaald’ geslacht, omdat ‘haar huidige uiterlijk niet volledig samenvalt met de sociale verbeeldingskracht over de kenmerken van het vrouwelijke geslacht’.

Het verzoek werd aanvankelijk afgewezen door het Nationaal Register, dat verantwoordelijk is voor de afgifte van identiteitskaarten in Colombia. Na het beroep van de verzoeker beval de rechtbank het bureau om mevrouw Garcia een nieuw document te verstrekken waarin de non-binaire keuze is opgenomen.

‘Het configureren van een nieuwe gendermarkering is een eerste stap naar effectieve sociale participatie’, aldus de rechters. Een kleine 1,8 procent van de 36 miljoen volwassenen in Colombia beschouwt zichzelf als onderdeel van de LHBTI-gemeenschap, volgens de Nationale Administratieve Afdeling voor de Statistiek (DANE), maar het aandeel van degenen die zich als niet-binair identificeert, is niet bekend.

