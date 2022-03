Regenboogvlag is thema bij verkiezingen in Oldebroek

on

Hoewel vorig jaar is besloten dat in Oldebroek de regenboogvlag in top gaat bij het gemeentehuis, dreigt het hijsen van de vlag toch een thema te worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De lokale partij CVO (Christelijk Verbond Oldebroek heeft namelijk in het verkiezingsprogramma staan dat er geen ‘LHBTI-vlag’ uitgestoken moet worden. De partij, een afsplitsing van de lokale SGP, zegt ‘voor gezin en familie’ te zijn.

‘Dat symbool, de regenboogvlag, zorgt juist voor verdeeldheid’, zegt CVO-lijsttrekker Tom de Nooijer tegen RTV Nunspeet. ‘De een herkent zich er wel in en een andere inwoner zal zich er niet prettig bij voelen. Omdat wij werken vanuit verbinding, kiezen wij voor de Nederlandse vlag of de vlag van Oldebroek. Zo is de vlag voor iedereen. Of je nou christen of niet-christen bent, homo of hetero, of je uit Oldebroek of Wezep komt, iedereen hoort er dan bij. Daarom kiezen we voor dat symbool.’

D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken was afgelopen zondag in Wezep en bracht een regenboogvlag mee. Zij is de eerste transpersoon in de Tweede kamer en vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze van haar woonplaats Amsterdam naar Wezep kwam.

‘Ik vind het bizar dat er discussie over is, want iedereen telt mee en iedereen mag zichzelf zijn en mag houden van wie die wil. Daar moet gewoon geen discussie over zijn.’

D66-lijsttrekker Frank van ’t Ende nam een regenboogvlag in ontvangst van zijn partijgenoot Lisa van Ginneken. Hij zegt de vlag desnoods thuis op te hangen, maar vindt dat de regenboogvlag bij gemeentehuis moet hangen op 11 oktober.

‘Dat is gewoon vorig jaar besloten dat dat wordt gedaan. Nu wordt er geprobeerd om daarmee te stoppen en dat moeten we sowieso niet doen. Wat ons betreft zou er eerder meer moeten gebeuren dan minder.’

Twee weken geleden hing PvdA-politicus Geert Noordzij al een aantal regenboogvlaggen op in Oldebroek.

(Bron: RTV Nunspeet, Omroep Gelderland; screenshot: RTV Nunspeet, links Van Ginneken, rechts Van ’t Ende)

