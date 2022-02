Actie gestart om LHBTI-Plussers uit Oekraïne te ondersteunen

on

De stichting Forbidden Colours is een inzamelingsactie gestart om organisaties in Polen, Hongarije en Roemenië te steunen die de komende weken LHBTI-Plus-vluchtelingen opvangen.

Naar schatting vluchten de komende tijd zo’n 1,4 miljoen mensen uit Oekraïne. Onder de vluchtelingen zijn veel LHBTI-Plussers. Vluchtelingenkampen zijn geen veilige plekken voor LHBTI-Plussers.

Met organisaties in omliggende landen probeert Forbidden Colours gevluchte LHBTI-Plussers een veilig onderkomen te verschaffen.

Ook pleit Forbidden Colors samen met hooggeplaatste regeringsfunctionarissen voor een duurzamere oplossing binnen de Europese Unie voor deze LGBTIQ+ vluchtelingen.

De Washington Post schreef dat Rusland een lijst heeft van Oekraïners die ‘na de invasie moeten worden gedood of naar kampen moeten worden gestuurd’. Op de lijsten staan ​​LGBTIQ+-activisten.

Forbidden Colours is opgericht in 2019 door de zes vrienden die samen een duurzame beweging willen opzetten met als doel fondsen te werven om zorgvuldig geselecteerde projecten te steunen die LHBTI-mensen helpen om hun leven ten volle te leven in zelfrespect, waardigheid en vrijheid.

(Bron en afbeelding: Forbidden Colours)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws