on

Het Regenboogdebat dat woensdag in Zwolle werd gehouden is ook te zien. Via het Youtube-kanaal van de Roze Golf is de registratie beschikbaar.

De Roze Golf is uiteraard te beluisteren via ‘uitzending gemist‘ en als podcast via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel