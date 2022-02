COC:  Jezus Leeft heeft te weinig kennis van LHBTI-zaken

on

De politieke partij Jezus Leeft in Hengelo wil voorlichting over seksuele diversiteit op scholen verbieden. Dat programmapunt heeft verbazing opgeroepen bij COC Twente-Achterhoek.

In het programma van de christelijk-conservatieve partij staat: ‘De Bijbel laat zien dat wat kinderen leren zij later ook gaan doen. Wij zijn tegen het promoten van het LHTB-programma, vooral op basisscholen. Gods wil voor seksualiteit is in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daarnaast hebben veel LHBT’ers last van mentale problemen zoals depressie en zijn de zelfmoordcijfers onder LHBT’ers schrikbarend hoog, ook in landen waar dit al voor jaren geaccepteerd wordt.’

‘Kinderen hebben nog geen besef van de keuzes die ze maken op seksueel gebied. Het stimuleren van kinderen om die kant op te gaan is heel schadelijk en in mijn ogen mishandeling”, zegt Keoma Ong-A-Fat, lijsttrekker van Jezus Leeft Hengelo tegen RTV Oost.

Hij zegt dat homoseksualiteit een keuze is. ‘Vroeger dacht men dat je er niets aan kunt doen als je homoseksueel bent. Maar de ideologie van de LHBT-gemeenschap is dat je seksualiteit verandert en dat het een voorkeur is. Dat zien we ook. We zien dat mensen veranderen van seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld van hetero- naar homoseksueel.’

Voorzitter Freerk Jager van COC Twente-Achterhoek is verbaasd over het standpunt van Jezus Leeft. ‘Er wordt gezegd dat het een leefstijl is waartegen je kinderen zou moeten beschermen. Als je dat zegt, dan heb je echt onvoldoende kennis van de materie’

‘Het gaat natuurlijk niet over leefstijl, het is een identiteit en het is onveranderbaar. Hoe eerder je dat als kind ontdekt, hoe gemakkelijker de rest van je leven zou verlopen.’

In het partijprogramma staat verder dat ‘veel LHBTI’ers last hebben van ‘ mentale problemen zoals depressie en zijn de zelfmoordcijfers onder LHBT’ers schrikbarend hoog, ook in landen waar dit al voor jaren geaccepteerd wordt. Het is allesbehalve liefdevol om onze kinderen te stimuleren om deze levensstijl aan te nemen. We moeten iedereen liefhebben ongeacht hun seksuele voorkeur en iedereen helpen met mentale problemen. Maar we moeten onze samenleving en vooral onze kinderen beschermen om niet in diezelfde problemen te komen.’

‘Die problematiek is eigenlijk het gevolg van de intolerantie in de samenleving’, zegt Jager. ‘Als je jezelf daarin niet mag zijn, dan ga je het onderdrukken en juist dat geeft mentale problemen.’

Hij wil graag met lijsttrekker Keoma Ong-A-Fat in gesprek.

(Bron en screenshot: RTV Oost)

