Alle partijen in Zwolle ondertekenen regenboogstembusakkoord

on

Alle politieke partijen in Zwolle, die volgende maand meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben woensdagavond het Regenboogstembusakkoord getekend.

Dat deden vertegenwoordigers van de partijen na afloop van het Regenboogdebat dat op initiatief van de Roze Golf in samenwerking met COC Zwolle in Cultuurhuis Stadshagen werd gehouden.

Met de ondertekening van het stembusakkoord verplichten de partijen zich om de komende raadsperiode werk te maken van LHBTI-zaken, onder meer op het gebied van het steunen van jongeren, het bevorderen van de veiligheid en zichtbaarheid en het voeren van een inclusief beleid, met aandacht voor specifieke groepen zoals trans, intersekse, bi+ en lesbische personen.

De registratie van het debat is zondagavond te horen in de Roze Golf tussen 22:00 en 23:00 uur. Het debat is ook te zien via deze site.

(Bron en foto: Roze Golf – Partij van de Arbeid tekent akkoord)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel