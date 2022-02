Twee broers uit Tsjetsjenië veroordeeld tot lange straffen

on

Een rechtbank in Tsjetsjenië heeft twee broers dinsdag veroordeeld tot respectievelijk zes jaar strafkolonie en acht jaar gevangenisstraf.

De twee, Salekh Magamadov (links, 21) en Ismail Isaev (19), zijn schuldig bevonden aan ‘hulp aan illegale gewapende groepen’. Volgens Amnesty International zijn dat valse aanklachten en de mensenrechtenorganisatie roept de Russische autoriteiten op om de broers onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Salekh Magamadov en Ismail Isaev behoren tot de Tsjetsjeense LHBTI-gemeenschap. De ene broer is homoseksueel, de andere is in gendertransitie.

De twee waren eerder redacteuren bij Osal Nakh 95, een door jongeren geleid Telegram-kanaal dat berichten verspreidde waarin kritiek geuit werd op de Tsjetsjeense autoriteiten. In augustus 2019 werd Ismail Isaev, toen 16 jaar oud, ontvoerd, geïsoleerd gevangen gehouden, gemarteld en gedwongen om voor de camera ‘excuses’ aan te bieden voor hun vermeende betrokkenheid bij het kanaal.

Crisis Group NC SOS schaart zich achter de op roep van Amnesty International. ‘Het vonnis van vandaag van de Tsjetsjeense rechtbank is een misdaad tegen het gezond verstand’, zei Miron Rozanov .’Salekh Magamadov en Ismail Isaev zijn onschuldig. Hun zaak is volledig verzonnen.’

‘Salekh en Ismail zijn gewetensgevangenen’, voegde hij eraan toe. ‘Ongelooflijk veerkrachtig en moedig, ze zijn onschuldig en moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.’

Salekh Magamadov en Ismail Isaev wisten in juni 2020 met hulp van het Russian LGBT-Network naar Rusland te vluchten , maar op 4 februari 2021 werden de twee opnieuw ontvoerd door de Tsjetsjeense politie vanuit een flat in Nizjni Novgorod.

(Bron: Amnesty International, Pink News; foto: Russian LGBT-Network)

