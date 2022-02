Opnieuw mishandeling homoseksuele asielzoeker in een azc

on

Een Russisch homoseksuele asielzoeker is zondagavond bedreigd en ernstig mishandeld in het azc in Drachten, meldt LGBT Asylum Support.

De man werd belaagd door een man en een vrouw uit Nigeria. De vrouw probeerde de Russische man te wurgen en zette haar man aan te helpen. Die bedreigde het slachtoffer met een mes.

Het Nigeriaanse stel woont samen met hun kinderen indezelfde unit met drie LHBTI-asielzoekers, onder wie de Russische man.

LGBT Asylum Support had al eerder bij het COA melding gemaakt van discriminerende opmerkingen van de Nigeriaanse man tegen de LHBTI-bewoners

Na het incident van zondagavond vroeg de Russisch homoseksuele asielzoeker tevergeefs bescherming bij het COA die hem als antwoord gaven: ‘Find a safe place to stay’. Het verzoek aan het COA om de politie te bellen werd geweigerd met het commentaar: ‘Go tomorrow to the police station’. Het slachtoffer belde vervolgens met de politie van Drachten, die enkel een melding wilde opnemen.

LGBT Asylum Support heeft maandag de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg een brief geschreven met nogmaals het verzoek om gesprek. In de brief schrijft de stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat , dat ‘vroegtijdige signalen door het COA genegeerd worden waardoor incidenten als deze kunnen ontstaan.’

Ook schrijft de stichting dat deze mishandeling inmiddels de vierde op rij is waar duidelijk is dat daders en slachtoffers gescheiden moeten worden opgevangen, ‘en niet zoals nu vanuit een lakse houding verwacht wordt dat het slachtoffer zelf wel een veilige plek zal vinden.’

Ook stelt de stichting dat het COA de wettelijke taak heeft om slachtoffers te begeleiden van het doen van aangifte.

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: Google Streetview)

