Onderzoek naar verbod conversietherapie in Zwitserland

De Bondsraad in Zwitserland gaat onderzoeken of er een verbod op homogenezing moet komen. Het onderzoek komt er op initiatief van het raadslid Erich von Siebenthal van de rechts-conservatieve partij SVP.

Von Siebenthal is geen voorstander van een verbod; hij hoopt dat de Bondsraad tot de conclusie komt dat een dergelijk verbod niet nodig is.

Hij vindt een algemeen verbod op dergelijke vormen van therapie waarmee homoseksuelen moeten worden ‘genezen’ problematisch. Von Siebenthal is van mening dat rechters per geval moeten oordelen of de toegepaste therapie schadelijk is.

Daarnaast is volgens hem een duidelijke definitie van de term ‘conversietherapie’ vereist. Het is onduidelijk welke therapievormen onder deze overkoepelende term zouden vallen. Je kunt ‘homoseksuelen ondersteunen met therapieën’ , zegt hij tegen de krant Blick.

Ook vindt de politicus dat eerst duidelijk moet zijn hoe vaak dergelijke therapieën gegeven worden. Daarom vindt hij dat de Bondsraad een onderzoek moet instellen.

(Bron: Blick; foto: Nationalrat, Parlamentsdienste)

