De komende vier weken is de Roze Golf een half uur langer

Tot 20 maart duurt de Roze Golf geen half uur, maar een uur. Vanaf volgende week zendt de Roze Golf drie achtereenvolgende zondagen een ‘Regenboogdebat’ uit.

De uitzendingen komen achtereenvolgens vanuit Zwolle, Almelo en Deventer en worden gemaakt in samenwerking met COC Zwolle, COC Deventer e.o. en COC Twente-Achterhoek.

Te gast zijn kandidaat-gemeenteraadsleden en aan de hand van thema’s als jongeren, veiligheid en zichtbaarheid wordt bekeken wat gemeenten doen en kunnen doen aan de emancipatie en acceptatie van LHBTI-Plussers. Ook wordt de kennis van LHBTI-Plus zaken van de kandidaat-gemeenteraadsleden getoetst in de Roze Kennis Quiz.

De uitzendingen zijn niet alleen te horen, maar via rozegolf.nl en de sites van de COC’s in Overijssel ook te zien. Het Zwolse Regenboogdebat is ook via de site het internetstation Radio Zwolle te horen en te zien. De Regenboogdebatten zijn ook als podcast beschikbaar.

De uitzending van zondag 20 februari duurt ook een uur met daarin aandacht voor de nieuwe Transgenderwet die onder vuur ligt van tegenstanders, een gesprek met Jordan Roy over zijn nieuwe lied ‘Man’ en songfestivalspecialist Barry van Cornewal heeft het laatste nieuws over de inzending van Oekraïne en Noorwegen.

