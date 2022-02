Meer LHBTI-Plussers te zien op de Amerikaanse televisie

on

Er zijn het afgelopen jaar aanzienlijk meer LHBTI-Plussers te zien geweest op de Amerikaanse televisie. Bijna twaalf procent van de reguliere personages zijn LHBTI-Plus, een stijging van bijna drie procent ten opzicht van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit onderzoek van GLAAD.

Van de 775 reguliere personages op tv-uitzendingen, is 11,9% LHBTI-Plus, wat neerkomt op 92 personages,waarvan 49 in terugkerende rollen.

Lesbische personages, zoals Batwoman, vertegenwoordigden de meerderheid van de L HBTI-Plus-personages in uitzendingen op tv en via de kabel.

Er waren vijf procent minder homomannen in televisie-uitzendingen en drie procent minder op de kabel ten opzichte van het vorig jaar.

Biseksuelen, zoals Loki in Disney+’s Marvel-serie Loki, maakte 29 procent uit van alle LHBTI-Plus personages op uitzending, kabel en streaming – een stijging van 1 procent.

Voor het vierde jaar op rij bleek uit het rapport dat LHBT-mensen met een etnische minderheidsachtergrond zwaarder wegen dan blanke LHBT-mensen in uitzendingen.

Streamingsdiensten

Via streamingdiensten waren er 358 vaste LHBTI-Plus-personages te zien, waarbij de vertegenwoordiging van LHBTI-mensen uit etnische minderheden toenam tot 49 procent.

Streamingdiensten overtroffen ook uitzend- en kabelnetwerken in het uitbeelden van transgender-personages, met 26 transpersonages, drie keer zoveel als in reguliere televisieuitzending of via de kabel te zien is.

In totaal werden er 42 reguliere en terugkerende transgenderpersonages gevolgd op alle drie de platforms – een stijging van 29 vorig jaar.

‘Het groeiend aantal LHBTI-Plussers op televisie is een signaal dat Hollywood echt de kracht begint te erkennen van het vertellen van LHBTI-Plus-verhalen waarmee het publiek over de hele wereld zich verbonden voelt’, aldus Sarah Kate Ellis, de president en CEO van GLAAD.

Ze voegde eraan toe dat het ‘culturele instellingen zoals televisie zijn die de cruciale rol op zich nemen om harten en geesten te veranderen door middel van diverse en inclusieve verhalen.’

Kijkend naar diversiteit op andere gebieden, ontdekte GLAAD dat reguliere karakters met een handicap daalden tot 2,8 procent ten opzichte van 3,5 procent het haar daarvoor.

(Bron: GLAAD; screenshot trailer Batwoman Season3)

