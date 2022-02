Nieuw-Zeeland verbiedt homogenezing

on

Nieuw-Zeeland verbiedt therapieën voor homogenezing. De nieuwe wet maakt het strafbaar om te proberen om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken door het geven van therapie. De minister van Justitie Kris Faafoi noemt het “een geweldige dag voor de regenbooggemeenschappen in Nieuw-Zeeland”.

Wie de wet overtreedt kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. “Er is geen plaats voor bekeringspraktijken in het moderne Nieuw-Zeeland”, zegt Faafoi.

In Nederland zijn genezingstherapieën nog niet verboden. Net deze week hebben D66 en VVD een initiatiefwet ingediend die homogenezing strafbaar maakt.

