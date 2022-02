Sjaal moet gesprek met jeugd in Eindhoven op gang brengen 

on

Het is de supporterssjaal voor de LHBTI-Plus-gemeenschap: de homohooligan-sjaal, ontworpen door ontwerper Davy de Lepper uit Eindhoven op verzoek van het sociale projectbureau Tante Netty. De sjaal moet gesprekken op gang brengen.

Het idee om iets te gaan werken aan zichtbaarheid, kwam na dat een bewoner van de wijk Woensel-West in Eindhoven en zijn gasten werden door kinderen lastig gevallen vanwege hun geaardheid.

‘Bij het voorval waren kinderen met verschillende achtergronden betrokken. Dus het is een breed probleem’, zegt Gaia van Egmond, artistiek directeur van het sociale projectbureau Tante Netty in het Eindhovens Dagblad.

Tante Netty is een stichting die probeert op creatieve manieren aandacht te besteden aan onderwerpen die leven in de buurt. Daarvoor worden vaak kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd. De vraag die Tante Netty bezig hield was hoe kan het dat kinderen zó denken over mensen die homo of transgender zijn?

Davy de Lepper werd gevraagd om mee te denken en ontwierp de homohooligan-sjaal, in zwart-wit, met blokletters. ‘Ik wilde wegblijven van de regenboogkleuren. En de woorden homo en hooligan hebben een negatieve lading. Daar wilde ik mee spelen. Met homo zijn is natuurlijk niets mis. Met de homohooligan-sjaal om je nek laat je zien dat je supporter bent van LHBTIQ-community én het vergroot de zichtbaarheid van de gemeenschap.’

Basisschool

Hij maakte samen met leerlingen van basisschool ’t Palet in Woensel-West een film, waarbij de scholieren vragen stellen aan acht LHBTI-Plussers, waarvan de meesten in de wijk wonen.

‘Van sommige vragen schrok ik. Of het wel oké was om bevriend te zijn met een homo, bijvoorbeeld’, zegt De Lepper. ‘Andere vragen waren vertederend. Of je ook lid van de LHBTIQ-gemeenschap kon worden.’

De film is bijna klaar en wordt dan in de school vertoond aan de groepen 7 en 8. De sjaal was te bestellen via Instagram, maar is inmiddels -in elk geval voorlopig- uitverkocht.

(Bron: Eindhovens Dagblad; foto: Instagram)

