IGLA: ‘Dubbele discriminatie’ van LHBTI-asielzoekers in Europa

Veel LHBTI-asielzoekers worden in een aantal Europese landen geconfronteerd met ‘dubbele discriminatie’, waarschuwt IGLA-Europe in het dinsdag gepubliceerde ‘Annual Review’.

De asielzoekers worden geconfronteerd met ‘specifieke moeilijkheden en onrecht’, zelfs in landen die hoog scoren op het gebied van positieve LHBT-wetgevingswijzigingen, zoals Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Malta, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland worden trans-asielzoekers routinematig afgewezen.

Uit Denemarken worden gevallen gemeld van trans-asielzoekers die geen toegang hebben tot transspecifieke gezondheidszorg of worden lastiggevallen, terwijl in Spanje discriminatie en geweld waarmee LHBTI-asielzoekers te maken hebben niet wordt gedocumenteerd , en is er een gebrek aan toegang tot sociale en gezondheidszorg diensten. Duitsland stuurt LHBTI-asielzoekers terug naar hun thuisland, zonder voldoende te onderzoeken of dat wel veilig is voor ze.

‘Veilige landen’

Verschillende landen, waaronder Frankrijk, Malta en Griekenland, hebben landen die als onveilig voor LHBTI’ers worden beschouwd, toegevoegd aan hun lijst van ‘veilige landen’ waarnaar asielzoekers kunnen worden teruggestuurd.

Zo beschouwt Griekenland Turkije als veilig voor LHBTI-asielzoekers om naar teruggestuurd te worden, maar ILGA-Europe rangschikt het land als een van de drie slechtste landen in Europa als het gaat om LHBTI-rechten en bescherming.

De Franse Raad van State, die fungeert als hooggerechtshof voor administratieve rechtspraak, heeft vorig jaar maart bepaald dat LHBTI-Plus-asielzoekers afkomstig uit een land dat LHBTI-Plus-mensen strafbaar stelt of vervolgt, niet automatisch de vluchtelingenstatus mogen krijgen.

Retoriek

Het rapport stelt dat er in 2021 een toename is geweest van officiële anti-LHBTI-retoriek die heeft geleid tot een golf van haatmisdrijven in elk land in Europa – en niet alleen in Hongarije en Polen, die door Brussel zijn berispt over bepaalde wetgevingen of zo- zogenoemde ‘LHBT-vrije zones’

‘De verspreiding van anti-LHBTI en trans-uitsluitingsretoriek die in dit rapport wordt geschetst, heeft een zeer reële negatieve impact op het leven van mensen. In land na land zien we hoe het een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van mensen en hun gevoel van veiligheid, hun toegang tot werk en het algehele vermogen om de broodnodige juridische bescherming te bevorderen’, zegt Evelyne Paradis, uitvoerend directeur van ILGA-Europe, in een toelichting.

Positief

Positief is de signalering in het rapport dat haat en uitsluiting vaker worden aangepakt, met name door de rechterlijke macht en de instellingen van de Europese Unie .

‘Dit rapport vertelt over een ongeëvenaard jaar in Europa, waarin regionale en nationale instellingen en rechtbanken hun verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten van LHBTI-mensen met de grootste ernst op zich nemen, te midden van de nu kristalheldere escalatie van de instrumentalisering van haat tegen LHBTI-mensen voor politiek gewin en uitgebreide macht ‘, zegt Katrin Hugendubel, Advocacy Director bij ILGA-Europe.

Kloof

Bovendien signaleert het rapport dat hoewel er in toenemende mate anti-LGBTI-retoriek wordt gebruikt er een kloof is met de publieke opinie.

Uit een peiling van Amnesty International blijkt bijvoorbeeld dat bijna driekwart van de Hongaren de bewering van de regering verwerpt dat homo’s en lesbiennes kinderen misbruiken of schaden, terwijl 59% het homohuwelijk steunt.

In Servië vindt 60% van de mensen dat transgenders moeten worden beschermd, terwijl meer dan tweederde van de Roemenen vindt dat alle gezinnen, inclusief regenbooggezinnen, moeten worden beschermd.

Lees hier het hele rapport van IGLA.

(Bron: IGLA, Euronews)

