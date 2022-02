Wetsvoorstel tegen homogenezing

on

Het moet strafbaar worden om ‘homogenezingen’ aan te bieden. Dat willen D66 en VVD in de Tweede Kamer, die een wetsvoorstel indienen. Therapieën die bedoeld zijn om seksuele geaardheid of genderidentiteit te onderdrukken of te veranderen zouden een boete of een celstraf moeten krijgen.

Bij zogenaamde conversietherapie wordt bijvoorbeeld met jongerenkampen of gebedsbijeenkomsten geprobeerd om mensen ‘te genezen’. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong in 2019 al aan op een verbod, maar de vorige regering wilde dat niet zonder eerst meer onderzoek te doen.

“Homoseksualiteit is niet fout en al helemaal niet iets waarvan je zou moeten genezen”, zegt D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. VVD’er Hatte van der Woude vindt het “onverteerbaar dat er jongeren in Nederland zijn die, terwijl ze al worstelen met hun seksualiteit, zo mishandeld en getraumatiseerd worden onder het mom van ‘homogenezing'”. De wet moet een einde maken aan “deze barbaarse praktijken”, zegt het Kamerlid.

