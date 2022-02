Oldebroek hing zaterdag even vol met regenboogvlaggen

on

De Amsterdamse PvdA-politicus Geert Noordzij heeft zaterdag een aantal regenboogvlaggen opgehangen in Oldebroek. Hij deed dat in reactie op het verkiezingsprogramma van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO).

In het tien actiepunten tellende programma van de partij staat bij actiepunt vijf: ‘Voor gezin en familie, geen LHBT-vlag’.

Dat was voor Geert Noordzij aanleiding om een aantal regenboogvlaggen op te hangen, onder meer bij het gemeentehuis, voor de kerk en bij een van de plaatsnaamborden.

Noordzij vindt de stellingname van het GVO ‘een klap in het gezicht’ van iedereen in Oldebroek die LHBTI-Plus is. ‘Als je overal om je heen hoort dat het eigenlijk niet hoort hoe jij bent, dan ga je je anders voordoen. Zelf was ik al 15 toen ik “uit de kast” kwam. Dat had veel eerder kunnen zijn geweest zonder dat soort signalen’, zegt Geert Noordzij in De Stentor.

‘Als jonge homo weet ik nog heel goed dat dit soort statements mij pijn deden toen ik nog in de kast zat. Ook in Oldebroek zullen er jonge LHBTIQ’ers zijn die zich hierdoor slecht voelen. Ik wil hun laten zien dat ze niet alleen zijn, er ook bij horen.’

Coming-Out Dag

In Oldebroek was discussie in de gemeenteraad over het wel of niet hijsen van de regenboogvlag tijdens Coming-Out Dag , 11 oktober. Het toenmalige SGP-raadslid Tom de Nooijer stemde tegen. Hij was ook tegen samenwerking met het COC . Na een scheuring met de SGP, is De Nooijer de partij CVO begonnen en doet met deze partij mee aan de komende gemeenteraadsverkiezing.

(Bron: De Stentor, Omroep Gelderland; foto’s: Wouter Booij)

