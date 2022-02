LGBT Asylum Support stuurt bloemzaden naar azc’s

on

De azc’s in Nederland ontvangen vandaag, Valentijnsdag, een brief van LGBT Asylum Support met een zakje bloemzaden, ‘Seeds of Love’.

In de brief wordt aan de locatiemanagers aandacht gevraagd voor een plan van aanpak om azc’s veiliger te maken voor kwetsbare groepen, zoals LHBTI-asielzoekers.

Het plan van aanpak is door het COA ontwikkeld, onder druk van de Tweede Kamer met steun van LGBT Asylum Support.

‘Het ontwikkelen van dit plan van aanpak om opvanglocaties veiliger maken, is een groeiproces. Symbolisch ontvangen de locatiemanagers van ons met deze brief een zakje met bloemenzaad. Door het vrijmaken van een hartvorm, verwijzend naar Valentijnsdag, vragen we het COA om ergens op het terrein van deze azc dit bloemenzaad mag uitgroeien tot een kleine, kleurrijke bloemenweide. Het is daarmee niet enkel om bewoners betrokken en verantwoordelijk te maken, als ook zichtbaarheid en diversiteit op een andere manier te laten zien waar iedereen van kan genieten.’

Het is niet de eerste zichtbaarheidactie van LGBT Asylum Support. De stichting die zich inzet voor hulp aan LHBTI-asielzoekers stuurde in 2017 alle azc’s een regenboogvlag.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws