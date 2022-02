Jongen uit Haasdonk veroordeeld voor overvallen van homo

on

Een jongen van 18 is veroordeeld voor het belagen, beroven en gijzelen van mannen die hij naar het Fort van Haasdonk lokte via afspraken op datingapps. Hij handelde samen met enkele andere, minderjarige jongens.

De jongen hoorde 40 maanden celstraf tegen zich eisen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Eén slachtoffers werd een jaar geleden ’s avonds naar een verlaten plek gelokt. Daar werd hij overmeesterd en met een knuppel geslagen. Ook werd hij geschopt. De man werd vastgehouden en ze eisten zijn bankpas en pincode. Met zijn auto reden de daders naar een geldautomaat, waar 500 euro werd gepind. Pas later werd het slachtoffer vrijgelaten.

Vissers

Een paar weken later was er opnieuw een afspraakje gepland op dezelfde plaats. Vissers alarmeerden de politie. Toen die arriveerde was het slachtoffer al tot bloedens toe geslagen. De jongens renden weg. Niet veel later besloot de 18-jarige jongen zich te melden bij de politie.

De nu veroordeelde jongen is de enige meerderjarige van het stel. Daarom stond hij alleen voor de rechter. De anderen moesten zich verantwoorden voor de jeugdrechter. Naast celstraf moet de jongen van de rechter zijn reeds begonnen psychiatrische behandeling voortzetten. Ook heeft hij een verbod op het gebruik van drugs gekregen.

