De Roze Golf duurt ook vanavond weer een half uur langer!

on

De radio-uitzending van de Roze Golf is vanavond extra lang: het half uur Ongelofelijk komt wederom te vervallen. In het extra half uur aandacht voor de tentoonstelling Face-It in Deventer.

De Roze Golf vroeg vijf studenten de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het COC in Deventer te bezoeken en met de ogen van nu te kijken naar de tijd van toen.

Hun bevindingen hoor je vanavond in de Roze Golf.

Verder de vogelhuisjes met condooms en glijmiddel die in Gorinchem en omstreken komen te hangen en Barry van Cornewal heeft het laatste songfestival-nieuws.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 februari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel