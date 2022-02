China knipt LHBTI-verwijzingen uit ‘Friends’; fans ontevreden

on

Grote Chinese streamingplatforms hebben alle verwijzingen naar LHBTI-plussers uit de populaire tv-serie ‘Friends’`geknipt, tot onvrede van trouwe kijkers.

Gesprekken over de ex-vrouw van het personage Ross, Carol Willick, die van hem scheidt nadat ze zich realiseerde dat ze lesbisch is, is verwijderd. In de originele versie zegt Ross dat ‘er maar één vrouw was’ voor Carol, die hem verlaat voor haar vriendin Susan Bunch, terwijl zijn vriend Joey hem vraagt ​​of hij ooit wist dat ze lesbisch was.

Andere gesprekken die seksueel suggestief waren, zijn er ook uitgeknipt.

Hoewel één vermelding van het woord ‘lesbisch’ in de tweede aflevering van de show niet werd weggeknipt, laten de Chinese ondertitels het woord weg in de vertaling.

Een scène van twee mannelijke hoofdrolspelers die kussen op oudejaarsavond in aflevering tien van ‘Friends’ is er ook uitgehaald.

Leerstof

‘Friends’, met Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, gaat over zes vrienden die in New York City wonen. De serie is razend populair in China met een enorm loyale schare fans.

De Amerikaanse sitcom, die tussen 1994 en 2004 tien seizoenen op NBC werd uitgezonden, werd in de jaren negentig voor het eerst populair in China als een middel om Engels te leren, toen Peking economische hervormingen invoerde en uitwisselingen met het Westen aanmoedigde.

De show debuteerde in 2012 op de Chinese streamingplatforms Sohu-video en iQiyi zonder enige censuur, en kon bekeken worden tot de overeenkomst in 2013 eindigde.

Trending topic

Na de ontluikende populariteit van de speciale ‘Friends: The Reunion’ in 2021, waarin de zes hoofdrolspelers samenkomen om herinneringen op te halen aan de show, kochten Chinese streamingplatforms samen de uitzendrechten voor de show.

Platforms zoals Bilibili, Tencent, Youku, Sohu en iQiyi zijn vanaf 11 februari begonnen met het streamen van ‘Friends’, maar dan in de gecensureerde versie.

Fans protesteren op de Chinese sociale-mediasite Weibo tegen censuur van de show, waarbij #FriendsCensored het meest trending topic op de site werd.

De hashtag werd vrijdagavond meer dan 54 miljoen keer bekeken op de site, maar werd later op zaterdagochtend gecensureerd door het platform, waarbij zoekresultaten lieten zien dat ‘dit onderwerp niet wordt weergegeven volgens relevante wet- en regelgeving.’

De censuur is het gevolg van het aanscherpen van de controle door de Chinese overheid over media en entertainment.

Donkere kant

In 2016 heeft China nieuwe richtlijnen uitgevaardigd waarin staat dat televisieshows geen verhaallijnen mogen bevatten over homoseksuele relaties, evenals andere onderwerpen die ‘de donkere kant van de samenleving overdrijven’.

Het acht pagina’s tellende document verwijst naar ‘vulgaire, immorele en ongezonde inhoud’ en ziet homoseksualiteit, buitenechtelijke affaires, one-night stands en minderjarige liefde als verboden terrein.

(Bron: CNN, South China Morning Post; screenshot seizoen 10, aflevering 10)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws