Debat in Oostenrijk na weigering kamers te verhuren aan homo’s

Drie politieke partijen in Oostenrijk spreken zich uit voor een betere wettelijke bescherming van LHBTI-Plussers. De Ombudsman Gelijke Behandeling wijst op mazen in de wet.

De discussie is op gang gekomen , nadat woensdag bekend werd dat een particuliere verhuurder van kamers geen homoseksuelen wil huisvesten.

Op de homepage adverteert de verhuurder dat zijn accommodatie in Aggsbach Markt aan de Donau in de regio Wachau, zo’n tachtig kilometer ten westen van Wenen, een ‘anti-homo huis’ is. Homo’s zijn niet welkom. ‘We willen niets met aids of syfilis te maken hebben’, staat op de website. In de huisregels staat: ‘We willen niets te maken hebben met homoseksualiteit, pedofilie en genderideologie.’

Toen de nieuwssite noe.orf.at ernaar vroeg, herhaalde de telefoniste de mening van de verhuurder: ‘Hij is een vroom christen en kan, zoals hij zegt, homoseksualiteit niet verzoenen met zijn geloof.’

De accommodatie is in 2019 na een klacht van een gast van alle boekingsplatforms verwijderd. ‘Daarvoor geeft hij “de homolobby” de schuld.’

‘Niet op de hoogte’

De accommodatie is nu ook van de gemeentelijke internetsite verwijderd. Burgemeester van Aggsbach Markt, Josef Kremser (ÖVP) was eerder niet op de hoogte van de houding van de eigenaar.

Wettelijk gezien zijn er geen mogelijkheden om de verhuurder aan te spreken op zijn discriminerende uitlatingen. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid is op de werkvloer weliswaar verboden, maar bij de levering van goederen en diensten is het nog steeds toegestaan.

Haatslogans

Als het aan de SPÖ, Groenen en Neos (Das Neue Österreich und Liberales Forum) ligt, wordt de Wet Gelijke Behandeling aangepast.

‘Zoiets mag niet legaal zijn, geen enkel bedrijf mag reclame maken met zulke haatslogans! Dit bedrijf heeft deze grens op een verschrikkelijke manier overschreden’, aldus Mario Lindner van de SPÖ.

Eerdere pogingen om de wet aan te passen zijn gestrand na tegenstand van de ÖVP (Österreichische Volkspartei).

(Bron: nön.at, noe.orf.at: foto: Google Streetview)

