India wil ander luchthavencode voor Gaya: ‘GAY’is ongepast

Een parlementaire commissie in India wil een andere code voor de luchthaven van de stad Gaya. De huidige code is ‘GAY’ en dat vindt de commissie ongepast voor de stad.

Gaya is een bedevaartsoord in de noordoostelijke staat Bihar en heeft veel heilige religieuze plaatsen. De stad ontvangt jaarlijks duizenden pelgrims van de hindoeïstische, jaïnistische en boeddhistische religies.

De commissie wil dat de code veranderd wordt van ‘GAY’ in ‘YAG’ en heeft de regering verzocht ‘alles in het werk te stellen’ om dat voor elkaar te krijgen.

LHBTI -rechtengroepen bekritiseren de commissie voor ophef over de code en zeggen dat er sprake is van homofobie.

‘De parlementaire commissie wil wanhopig de code van Gaya Airport veranderen, omdat het vindt dat GAY beschamend, aanstootgevend en ongepast is’, zegt Indrajeet Ghorpade van de groep Yes, We Exist India, tegen VICE World News. ‘Dit weerspiegelt de onzekerheden van de parlementariërs, die “homo” nog steeds associëren met iets om je voor te schamen of van te walgen.’

De parlementaire commissie lobbyt sinds januari vorig jaar om de Gaya Airport-code in YAG te veranderen, toen ze zei dat de lokale bevolking het misschien ‘beledigend of beschamend’ zou vinden dat hun ‘heilige stad’ in de internationale gemeenschap bekend staat als de bestemming ‘GAY’.

Afwijzing

Een luchthavencode is een drie-letterige code die is aangewezen door de International Air Transport Association (IATA) om de bestemming van een vlucht kort te identificeren. De drie letters zijn vaak gebaseerd op de naam van de stad of luchthaven, zoals in het geval van Gaya

De kans dat de code gewijzigd wordt, is klein. De IATA heeft een eerder verzoek van de commissie afgewezen. ‘IATA verklaarde dat locatiecodes als permanent worden beschouwd en niet kunnen worden gewijzigd zonder een sterke rechtvaardiging, voornamelijk met betrekking tot luchtveiligheid’, vertelde een vertegenwoordiger van het ministerie van Burgerluchtvaart aan de commissie. In antwoord daarop riep de commissie op tot krachtiger optreden van de regering om aan te dringen op de wijziging.

‘Diep geworteld’

LHBTI-Plus activisten noemen dat aandringen op basis van homofobie onaanvaardbaar.

‘Het feit dat de commissie de regering heeft gevraagd om door te gaan met de zaak, ondanks het feit dat de IATA het verzoek om naamswijziging afwijst, laat zien hoe diep de homofobie is geworteld’, zei Ghorpade. ‘Eerlijk gezegd is dit verzoek op zich al een internationale schande. Wat vertellen we de wereld? [Dat] India gaat over ieders steun en ieders ontwikkeling, maar “GAY Airport – Oh mijn God?”’

‘Het is beschamend dat de regering, in plaats van te vieren dat India zo’n unieke code voor een luchthaven heeft en er een symbool van inclusiviteit van maakt, wil doen waar ze goed in is, van naam veranderen’, zei Ghorpade.

Tegen homohuwelijk

Homoseksualiteit is sinds 2018 niet meer strafbaar in India, maar de regering van premier Narendra Modi is fel tegen het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. In India is in december een wet aangenomen die LHBTI-Plussers uitsluit van vruchtbaarheidsbehandelingen en andere medische handelingen die kunnen helpen bij voortplanting.

