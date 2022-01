Eerste Rarámuri-paar van gelijk geslacht in Mexico getrouwd

on

Carlos Eduardo Lara González en Rogelio Aguirre López zijn afgelopen donderdag getrouwd in de staat Chihuahua, in het noorden van Mexico. Ze zijn het eerste Rarámuri-paar van gelijk geslacht dat in het huwelijk treedt.

Vergezeld van hun peetouders en getuigen gingen de twee naar de Burgerlijke Stand waar ze de trouwakte ondertekenden.

Ze wonen in de stad Chihuahua. Rogelio, 20, studeert rechten, terwijl Carlos, 18, verpleegster is.

Beiden hebben kritiek gekregen van de Rarámuri-gemeenschap, vanwege hun seksuele voorkeur en omdat ze de kenmerkende kleding van de etnische groep combineren met een spijkerbroek.

Steun

‘Ik werd op de middelbare school gediscrimineerd door klasgenoten en leraren, ze noemden me ‘joto’ (flikker) en wat me sterk maakte, was mijn familie, mijn moeder en mijn tantes (die) me altijd hebben gesteund, ’ aldus Rogelio.

Geweld

In 19 van de 32 staten van Mexico kunnen paren van gelijk geslacht trouwen, maar Mexico blijft het tweede land in Latijns-Amerika met het meest homofobe en transfobe geweld, na Brazilië, volgens het National Observatory of LGBT Hate Crimes van de Rainbow Foundation.

(Bron en screenshot: El Heraldo de Chihauhua)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws