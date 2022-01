Britse overheid onderzoekt behandeling LHBT-veteranen

on

De Britse regering is een onderzoek gestart naar de gevolgen van het verbod van op homoseksueel personeel in het leger. Tot 12 januari 2000 was homoseksualiteit in het Britse leger verboden en werd homoseksueel defensiepersoneel ontslagen.

Eventuele onderscheidingen werden afgenomen. Wie homo en in dienst was van het ministerie van defensie, leidde een dubbelleven.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de behandeling door het ministerie van Defensie van invloed is geweest op het leven van personeelsleden die vanwege hun seksuele geaardheid werden ontslagen.

Het onderzoek is bedoeld om LHBT-veteranen beter te kunnen helpen.

‘Hoewel het moderne leger de LGBT-gemeenschap omarmt, is het belangrijk dat we leren van de ervaringen van LGBT-veteranen die werden getroffen door het verbod van vóór 2000’, aldus minister van Defensie en Veteranen Leo Docherty.

‘Door deze beoordeling kunnen de stemmen van veteranen worden gehoord en, belangrijker nog, ons helpen de ondersteuning beter af te stemmen op de gemeenschap.’

‘Deze regering zet zich in om de fouten uit het verleden recht te zetten. Luisteren naar de veteranen die getroffen zijn door het verbod zal van cruciaal belang zijn om vooruit te komen’, zei minister voor Gelijkheid Mike Freer.

Craig Jones en Caroline Paige van Fighting With Pride zijn blij met het onderzoek, maar vindt dat het veel te lang heeft geduurd:

‘Duizenden LHBT+-veteranen leven nog steeds in schaamte en armoede […]. Ze stapten naar voren om hun land te dienen en werden met schokkende wreedheid behandeld. Het is meer dan twintig jaar geleden dat het verbod werd opgeheven, maar de regering heeft deze veteranen in de steek gelaten.’

De regering heeft al stappen gezet om medailles terug te geven aan militairen die ze moesten inleveren bij hun ontslag.

Als het aan Fighting With Pride ligt, komen er excuses en worden pensioenen hersteld. Ook moet er compensatie komen en moet er geld worden vrijgemaakt voor LHBT-vetereanen en ondersteunende diensten. Bovendien verwacht Fitging With Pride maatregelen om er voor te zorgen dat veteranen zich weer welkom voelen in de ‘militaire familie’.

Fighting With Pride is een militaire liefdadigheidsinstelling, die werd opgericht ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de opheffing van ‘homoverbod’ in het Britse leger..

(Bron: Britse regering, Fitghing With Pride)

