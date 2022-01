Weer geen ‘Ongelofelijk’; de Roze Golf gaat door tot elf uur

on

Ook vanavond is er geen ‘Ongelofelijk’ op Radio Oost. Normaal gesproken wordt dat programma van het Humanistisch Verbond Overijssel uitgezonden tussen half elf en elf uur.

Nu het programma wederom komt te vervallen, vult de Roze Golf de vrijgekomen zendtijd op.

In de uitzending van vanavond is behalve het aangekondigde gesprek met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support het verhaal van Lisette te horen. Zij groeide op in een streng gelovig milieu en had geen idee war ze terecht kon, toen ze er achter kwam dat ze op vrouwen viel.

Ook komt Paul van Dorst kort aan het woord: hij mijdt De Kuip sinds hij voorzitter is van Roze Kameraden, de LHBTI-suportersclub van Feyenoord.

