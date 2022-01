Verdachten moord Beveren mogelijk als volwassenen berecht

on

De drie minderjarige verdachten van de moord op een man in Beveren bij Antwerpen worden mogelijk als volwassenen berecht.

Het parket Oost-Vlaanderen is een zogenoemde procedure voor uithandengeving gestart bij de jeugdrechtbank in Dendermonde. Die buigt zich eind deze maand over de zaak; begin februari wordt een uitspraak verwacht.

In maart 2021 werd een 42-jarige man naar Beveren gelokt. Hij had contact met een jongen via Grindr en sprak af voor een ontmoeting in een park in Beveren. Daar aangekomen werd hij door de drie verdachten aangevallen. Ze wilden hem ‘een lesje leren’. De man werd beroofd en toen hij zich verweerde werd hij neergestoken.

Drie minderjarigen van 16 en 17 jaar uit Kieldrecht, Verrebroek en Antwerpen meldden zich een dag later bij de politie. Eén van de verdachten probeerde later te ontsnappen uit de instelling waar hij werd vastgehouden.

De twee minderjarigen uit Kieldrecht en Verrebroek zijn gedagvaard met het oog op uithandengeving. Voor de minderjarige uit Antwerpen is de procedure ook lopende.

‘De vraag tot uithandengeving is de normale gang van zaken, maar meestal wordt gewacht tot na het afsluiten van het onderzoek’, zegt Dirk De Maerschalck, de advocaat van de jongste verdachte tegen de VRT. ‘Nu vordert het parket al de uithandengeving terwijl het onderzoek nog bezig is, en de jeugdrechter zal erover beslissen. Het is de vraag of de maatschappij gebaat is met een uithandengeving van de minderjarigen. Sowieso zullen ze in elk geval ooit vrijkomen, maar als ze in het jeugdrecht blijven kunnen ze intensief opgevolgd worden.’

Als de drie als volwassenen worden berecht is de maximumstraf levenslang; anders kunnen ze voor maximaal 40 jaar de gevangenis in.

(Bron: Het Laatste Nieuws, VRT; screenshot: VRT -bloemen en knuffels in park Beveren)

