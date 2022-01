Term ‘seksuele geaardheid’ in lesboek leidt tot ontslag in Marokko

on

Het hoofd van de afdeling alfabetisering van het Marokkaanse Ministerie van Islamitische Zaken is ontslagen. In een lesboek voor volwassenen dat onder zijn verantwoordelijkheid is verschenen, wordt verwezen naar seksuele geaardheid.

Het boek bevat een passage waarin staat: ‘Gelijkheid houdt in dat mensen gelijk worden behandeld zonder discriminatie, ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid of handicap.’

Na een onderzoek besloot minister van Islamitische Zaken Ahmed al-Tawfiq de persoon te ontslaan die verantwoordelijk was voor ‘het promoten van homoseksualiteit door middel van alfabetiseringscursussen in de moskeeën’.

Het ministerie beval ook leraren in moskeeën om de term ‘seksuele geaardheid’ uit de reeds gedrukte boeken te schrappen.

Reacties

“We zijn een van de weinige landen die mensen ontslaan omdat ze het juiste doen. Kijk eens naar het onrecht waarmee deze man werd geconfronteerd, en stel je voor hoeveel de LGBTQIA+-gemeenschap lijdt in Marokko’, zei een queer Marokkaan tegen The New Arab, die anoniem wenste te blijven.

De feministische coalitie Moroccan Outlaws, die campagne voert voor LGBTQIA+-rechten, veroordeelt het besluit van het ministerie in een Instagram-bericht en vraagt ​​wanneer het geweld tegen Marokkaanse LGBTQIA+-mensen zal stoppen.

Artikel 489

Homoseksualiteit is verboden in Marokko, en sommige politici, waaronder de voormalige Marokkaanse premier Abdellillah Benkiran, hebben opgeroepen om openlijk homoseksuele Marokkanen te straffen.

Volgens artikel 489 van het Marokkaanse wetboek van strafrecht kunnen mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht tot drie jaar gevangenisstraf krijgen.

(Bron: The New Arab)

