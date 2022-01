Voorzitter Roze Kameraden durft niet meer naar De Kuip

on

Voorzitter Paul van Dorst van de LHBTI-supportersclub Roze Kameraden is al maanden niet meer in De Kuip geweest om zijn favoriete club te zien spelen. Hij durft niet, zegt hij in NRC.

De supportersclub werd in augustus opgericht; een dag na de oprichting werd de gevel van de sportschool die Van Dorst samen met een zakenpartner runt, beklad met teksten als “kankerhomo’s”. Ook de letters “R.J.K.” staan op de gevel. De letters staan voor “Rotterdam Jongeren Kern”, een ongrijpbare groep jonge Feyenoordhooligans. Deze bekladding bracht hij niet naar buiten; wel meldde hij het voorval bij de voetbalclub en deed hij aangifte.

Twee dagen later werd de gevel opnieuw beklad en werd geprobeerd brand te stichten. Buurtbewoners alarmeerden de politie.

Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord belde Van Dorst een dag later om zijn medeleven uit te spreken en ook noemde de club de incidenten tegenover journalisten “in- en intriest”.

Teleurgesteld

Ondanks dat het COC en de John Blankensteinfoundation de club opriepen om de bekladdingen en de poging tot brandstichting te veroordelen in een statement, gebeurde er niets.

Van Dorst is daar teleurgesteld over, zegt hij in de krant, maar hij begrijpt ook dat Feyenoord bang is voor verdere escalatie. Het was in die maanden al weken onrustig rond de bouwplannen voor een nieuw stadion.

Uit beeld blijven

Volgens Van Dorst kregen de Roze Kameraden het advies een tijdje uit beeld te blijven en van hem goedgezinde supporters kreeg hij het advies om in het stadion op zijn hoede te zijn. Tijdens een gesprek in september vorig jaar met de algemeen directeur bleek dat de club vooral bang is voor polarisatie. Wel vindt de club dat er “voor iedereen plek moet zijn binnen Feyenoord” en dat de club en de Roze Kameraden “de komende maanden met elkaar in gesprek gaan”.

Van die gesprekken is nog niets terechtgekomen . Volgens de club heeft dat te maken met het vroegtijdig vertrek van algemeen directeur Koevermans in oktober.

Ook is er nog altijd niemand aangehouden voor de bekladdingen en brandstichting bij de sportschool.

(Bron: NRC, screenshot: Eén Vandaag)

