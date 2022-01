Verblijfsvergunning voor Tunesische activist Belhassen Azaiez

on

De Tunesische mensenrechtenactivist Belhassen Azaiez heeft woensdag een verblijfsvergunning gekregen. Hij ontvluchtte zijn land nadat hij was mishandeld door homofobe landgenoten.

Belhessen zit nog vast in de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) in Hoogeveen, het zogenoemde aso-azc. Het besluit om hem daar vast te houden is nog niet herzien.

Hij werd naar Hoogeveen gebracht, nadat hij op Kerstavond op het terrein van het azc in Budel in strijd met de regels een biertje dronk. Beveiligers scholden hem uit die hem uitscholden voor “homo” en “schaap”.

Op basis van het door de betrokken beveiligers opgestelde feitenverslag, kreeg Belhassan de zwaarste, vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd: overplaatsing naar Hoogeveen.

Het feitenverslag wijkt op belangrijke punten af van de geluidsopnames die Belhassen maakte van het optreden van de beveiligers. Hij besloot opnames te maken nadat hij eerder was mishandeld door een beveiliger. Toen werden alle door hem aangedragen feiten ontkend.

De advocaat van Belhassen heeft aangifte gedaan van onder meer valsheid in geschrifte en de geluidsopnames door gestuurd naar de hoofdofficier van justitie.

De komende dagen moet duidelijk worden hoe het verder gaat met Belhassen Azaiez. Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support moet Belhassen onmiddellijk uit de HTL weer in een ‘normaal’ azc worden geplaatst in afwachting van definitieve huisvesting.

(Bron: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws