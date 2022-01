Ex-voetballer Evra: “Als je zegt dat je homo bent, lig je eruit”

on

Ex-voetballer Patrice Evra wil dat het taboe rond homoseksualiteit in de voetbalwereld verdwijnt. “Ik hoorde vrienden zeggen dat homo’s eruit gegooid moest worden. Ik wil de slachtoffers aanmoedigen om niet langer te zwijgen.”

Patrice Evra doet zijn uitspraken in een interview met het Franse Le Parisien maar aanleiding van zijn biografie ‘I love this game’.

Hij speelde onder meer bij Juventus en Manchester United.

“Minimaal twee homo’s per team”

“In het voetbal is alles gesloten”’, vertelt Evra. “Als je als voetballer zegt dat je homo bent, zit je carrière erop. Je bent er echt aan. Ik herinner me dat er ooit iemand met het team kwam praten over homoseksualiteit. Sommige collega’s zeiden dat homoseksualiteit tegen hun religie was en dat als er een homo in de kleedkamer was, ze de club uit moesten worden gezet. Ik speelde met homo’s. Ze praatten met me, alleen, omdat ze bang waren om zich publiekelijk open te stellen. Er zijn minimaal twee homo’s per team. Maar als je het in het voetbal zegt, ben je klaar.”

Seksueel misbruik

In een interview vorig jaar oktober in The Times vertelde Evra dat hij op 13-jarige werd seksueel werd misbruikt. “Ik vertelde het niet zozeer voor mezelf, maar voor iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt als toen ik werd verkracht door 13 jaar oud’, zegt hij nu in Le Parisien. “Ik heb het jarenlang allemaal opgekropt tot ik naar een tv-programma over dit onderwerp keek, in tranen uitbarstte en alles aan mijn vrouw bekende. We moeten altijd spreken en de daders aangeven, zelfs als ze familieleden zijn, om niet voor de rest van je leven met een trauma te moeten leven.”

Racisme

Patrice zet zich ook in voor de strijd tegen racisme. Volgens hem verandert er niet veel in de wereld.. ”Simpelweg omdat er geen geld mee gemoeid is. Het is geen oplossing om racisten te verbieden naar het stadion te gaan. In plaats daarvan moeten we erover praten op scholen, in gezinnen.”

Evra werd geboren in Dakar, Senegal en hij woont sinds zijn derde in Frankrijk. Met zijn vorige vrouw heeft hij drie kinderen. Hij heeft tegenwoordig een relatie met het Deense model l Margaux Alexandra.

(Le Parisien, Knack; foto: Le Parisien)

