Roze Golf duurt ook zondagavond weer een uur!

Het begint een goede gewoonte te worden: een uur lang Roze Golf op de radio. Ook zondagavond is het weer raak: er is geen Ongelofelijk; het programma van het Humanistisch Verbond in Overijssel is niet aangeleverd.

“Met plezier maken we een uur, maar het is zo jammer dat we dat pas zondagochtend weten. Daardoor is het programma van zondagavond ook niet helemaal in balans”, zegt programmamaker Jan-Erik Plettenburg.

“Er was een gesprek van een half uur met Yvette gepland en dat is ook als één geheel opgenomen. Dat kun je niet zomaar opknippen. Dus dat zenden we dan ook in z’n geheel uit, voorafgegaan door een korte terugblik op het heugelijke feit dat Oumar een verblijfsvergunning heeft gekregen.”

Wie alleen het verhaal van Yvette wil horen, kan naar de podcast-versie van de Roze Golf via Stitcher, Spotify en via iTunes.

De complete Roze Golf van een uur is hier te beluisteren op zondagavond 9 januari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

