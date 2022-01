Oumar was bijna het land uitgezet maar mag nu toch blijven

on

Oumar mag in Nederland blijven. Hij heeft vrijdag een verblijfsvergunning gekregen.

De asielzoeker uit Guinee zat in maart 2020 in een uitzetcentrum in Rotterdam; hij stond op het punt te worden teruggevlogen naar zijn thuisland, omdat de IND zijn vluchtverhaal niet serieus nam en niet geloofde dat Oumar homoseksueel is.

Dankzij tussenkomst van LGBT Asylum Support kon uitzetting voorkomen worden.

Nu, bijna twee jaar later, na een nieuwe procedure, heeft Oumar het bericht gekregen dat hij mag blijven.

’Je steun is gelukt Sandro, ik heb eindelijk een positief bericht gekregen van de IND. Ik kan jou niet vertellen hoe blij ik ben, Ik wil je bedanken voor alles wat je voor mij hebt gedaan, van detentie tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Je geeft me dan hoop voor mijn toekomst. Heel erg bedankt’, berichtte Oumar vrijdag aan Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support.

In de Roze Golf van 12 april 2020 was een gesprek met Oumar te horen (vanaf ongeveer 40:00)

(Foto: Sandro Kortekaas en Oumar in 2020 bij het AZC in Hardenberg)

