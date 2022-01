Gratie voor veroordeelde Britse homo’s

on

Britse homo- en biseksuele mannen die zijn veroordeeld voor het hebben van seks met wederzijds goedvinden met iemand van hetzelfde geslacht volgens de nu afgeschafte wetten, kunnen hun veroordeling uit het openbare register laten verwijderen.

Dat heeft de Britse regering bekend gemaakt.

De nieuwe maatregel is een uitbreiding van het programma dat tien jaar geleden werd gelanceerd en dat gratie verleende aan homomannen die waren veroordeeld voor “sodomie” of “grove onfatsoenlijkheid”. Met de uitbreiding komt iedereen in aanmerking die veroordeeld is voor seks met personen van hetzelfde geslacht.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zei dat de stap was gericht op “het rechtzetten van de fouten uit het verleden”.

“Het is niet meer dan terecht dat waar strafbare feiten zijn afgeschaft, veroordelingen voor seksuele activiteiten tussen partners van hetzelfde geslacht ook buiten beschouwing moeten worden gelaten”, voegde Patel eraan toe in een verklaring.

Groot-Brittannië heeft onlangs een aantal stappen ondernomen om discriminatie van LHBT+-mensen uit het verleden aan te pakken, waaronder vorig jaar dat militairen die vanwege hun geaardheid waren ontslagen, een aanvraag konden indienen om medailles terug te krijgen.

LHBT+-parlementariërs en actievoerders zeiden dat het verlengen van het gratiebeleid duizenden homo- en bimannen zou kunnen helpen die tijdens hun werkzame leven moeite hebben om een ​​baan te vinden vanwege dergelijke overtuigingen.

“Het is heel belangrijk dat de staat erkent dat we als land iets hebben gedaan dat totaal verkeerd en ongepast was”, zei Michael Cashman, lid van het Britse Hogerhuis.

“Het zijn zes lange jaren werk geweest”, zegt Cashman tegen Reuters. Cashman was oprichter van LHBT+-rechtenorganisatie Stonewall en werkte samen met Alistair Lexden aan de wetswijziging.

Naar schatting bijna 50.000 Britten zijn in het verleden veroordeeld voor ‘ernstige onzedelijkheid’. In 1967 werd de anti-homowetgeving geschrapt, maar de veroordeelden zijn nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo’n 15.000 van hen in leven zijn.

(Bron: Reuters)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws