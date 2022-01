Senegal ziet af van aanscherpen anti-LHBT-wet

on

Senegal ziet af van het aanscherpen van de anti-LHBT-wet. De procedure om het wetsvoorstel goed te keuren is stopgezet.

Op homoseks staat nu een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

In december stelde een groep wetgevers een nieuw wetsvoorstel op om de gevangenisstraffen te verlengen tot 10 jaar en specifiek LHBT-activiteiten strafbaar te stellen. De huidige wet richt zich op iedereen die een “daad tegen de natuur” pleegt met personen van hetzelfde geslacht.

Wetgevers in het bureau van de Nationale Assemblee, die beslissen welke wetsontwerpen in stemming worden gebracht in het parlement, hebben het wetsvoorstel verworpen, zegt het bureau in een verklaring.

De bestaande wetgeving is voldoende duidelijk en de daaruit voortvloeiende straffen zijn streng, aldus de verklaring,

Ghana overweegt een anti-LHBT-wet in te voeren, die de gevangenisstraffen zou verlengen en sommigen zou dwingen “conversietherapie” te ondergaan die bedoeld is om iemands seksuele geaardheid te veranderen.

