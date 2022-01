Homostellen welkom in Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Utrecht

on

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Utrecht Noord-West gaat huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht inzegenen. Daarmee wijkt de kerk af van het landelijk beleid, “maar mensen nog langer laten wachten op duidelijkheid is geen optie”.

Zo’n zes jaar geleden kreeg de kerk voor het eerst de vraag om inzegening van een huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat bracht binnen de kerk het gesprek op gang.

Dat gesprek heeft uiteindelijk geresulteerd in het officiële standpunt dat de gemeente een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht op dezelfde manier gaat behandelen als een huwelijk tussen man en vrouw. Daarnaast mogen mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht nu ook toetreden tot de kerkenraad.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Utrecht Noord-West is na de GKV in Rotterdam-Centrum de tweede Gereformeerde Kerk vrijgemaakt waar mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen, blijkt uit het overzicht van wijdekerk.nl.

De GKV-synode stelde in 2017 een ‘studiedeputaatschap homoseksualiteit’ in dat een antwoord moet formuleren op de vraag of de kerkelijke visie op homoseksualiteit moet worden aangepast. Het antwoord wordt volgend jaar verwacht.

(Bron: Nederlands Dagblad; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws