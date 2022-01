Europees Hof spreekt zich niet uit over “homohuwelijkstaart”

on

Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich niet uit over homohuwelijkstaart; het Hof heeft zich niet-ontvankelijk verklaard in de zaak rond een Noord-Ierse bakker die weigerde een homohuwelijkstaart te bakken.

Volgens het Hof zijn nog niet alle nationale rechtsmiddelen benut.

Garteh Lee bestelde in 2014 een taart met daarop de beeltenis van Bert en Ernie en de tekst “support gay marriage”. De christelijke eigenaars van bakkerij, Ashers Baking Company weigerden de taart te bakken, waarop Lee, gesteund door de LHBTI-organisatie QueerSpace, naar de rechter stapte.

De rechter oordeelde in 2015 dat Lee gediscrimineerd werd; het Hof volgde de uitspraak van de rechter. De bakker stapte met hulp een christelijke fundamentalistische lobbygroep vervolgens naar het Britse Hooggerechtshof, dat oordeelde dat de bakker niet discrimineerde.

Volgens de bakker is de bestelling niet geweigerd omdat hij iets tegen de seksuele geaardheid van Lee zou hebben, maar dat de boodschap op de taart tegen zijn overtuigingen was en ze het homohuwelijk niet wilden promoten. Het Britse Hooggerechtshof ging in die redenering mee.

Niet-ontvankelijk

Lee stapte daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat het Britse Hooggerechtshof zijn rechten op een onevenwichtige manier geschonden had.

Het Hof in Straatsburg verklaarde de klacht niet-ontvankelijk, omdat de man zijn rechten onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op geen enkel moment had aangehaald tijdens de gerechtelijke procedures in het Verenigd Koninkrijk.

“Door zich uitsluitend op het nationale recht te beroepen, had de verzoeker de nationale rechtbanken de mogelijkheid ontnomen om eventuele verdragskwesties aan de orde te stellen, in plaats daarvan de rechtbank te vragen de rol van de nationale rechtbanken toe te eigenen.

“Omdat hij de nationale rechtsmiddelen niet had uitgeput, was het verzoek niet-ontvankelijk”, aldus de uitspraak.

Niet eerlijk

Gareth Lee is teleurgesteld dat zijn zaak was afgewezen wegens “technische redenen”.

“Van niemand van ons mag worden verwacht dat hij de overtuigingen van de eigenaren van een bedrijf moet doorgronden voordat hij zijn winkel binnengaat of voor zijn diensten betaalt”, zei hij tegen de BBC.

“Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting en die moet in gelijke mate gelden voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders”, voegde hij eraan toe.

“Ik ben het meest gefrustreerd dat de kernproblemen niet eerlijk zijn geanalyseerd en beoordeeld vanwege een technisch probleem.”

(Bron: BBC, Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

