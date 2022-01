Kritiek in Zuid-Korea op weglaten deel tekst Lady Gaga in show

on

In Zuid-Korea wordt het weglaten van een deel van de tekst in “Born this way” van Lady Gaga gezien als het wegfilteren van de LHBTI-gemeenschap.

Tijdens de jaarlijkse eindejaarsceremonie gehouden door de Seoul Metropolitan Government, die werd uitgezonden op YouTube en de door de stad gefinancierde omroep TBS, gaf dansgroep Lachica een optreden met een verkorte versie van “Born This Way”

Terwijl veel kijkers prezen het optreden, maar vooral leden van de LHBTI-gemeenschap misten de tekst: “Het maakt niet uit of het leven homo, hetero of bi, lesbisch of transgender is.”

“Lady Gaga is een muzikante die sinds haar debuut veel steun heeft gekregen van seksuele minderheden. ‘Born This Way’ is het grootste homolied van de jaren 2010 en een van de meest betekenisvolle nummers in de geschiedenis van de popmuziek voor de LHBTI-gemeenschap”, zegt muziekcriticus Jung Min-jae tegen de krant The Korea Herald.

“Omdat de meest cruciale tekst van het nummer is weggelaten, is het begrijpelijk dat mensen boos zijn.”

Een hoge stadsfunctionaris in Seoul zegt tegen de krant dat de lokale overheid niet betrokken was bij de beslissing om de regel te verwijderen. De krant heeft geen reactie van de dansgroep Lachica.

Hoewel het onduidelijk blijft waarom de cruciale tekst van het nummer is weggelaten, is het volgens Kim Ji-hak, het hoofd van de non-profitorganisatie Diversity Korea, het nieuwste voorbeeld van “discriminatie” van seksuele minderheden.

“In de Zuid-Koreaanse samenleving zijn er nog steeds pogingen om de identiteit van seksuele minderheden in de media weg te filteren of uit te wissen. Toen de film ‘Bohemian Rhapsody’ werd uitgezonden tijdens de nieuwjaarsvakantie, werden kusscènes tussen mannen weggewerkt.”

(Bron: The Korea Herald; foto: screenshot Youtube)

