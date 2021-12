Roze Golf 02-01: de jarige COC’s in Overijssel kijken vooruit

on

De Roze Golf trapt af met een gesprek met drie vertegenwoordigers van de evenzovele COC verenigingen in Overijssel. Hoe kijken zij terug op het voorbije jaar en wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Te gast zijn Freerk Jager van COC-Twente Achterhoek, Sjors van Vulpen van COC Deventer e.o. en Heleen Rompelman van COC Zwolle, zij heeft Daniëlle (Daan) van de Starre van de werkgroep Voorlichting meegenomen.

Alle drie COC’s in Overijssel hebben in 2022 een jubileum te vieren, maar het wordt niet alleen een feestjaar. De inzet voor ‘roze’ senioren, het geven van voorlichting op scholen en het organiseren van bijeenkomsten voor diverse groepen LHBTI+ ‘ers blijft onverminderd belangrijk, hoe moeilijk dat ook is in corona-tijden.

Het gesprek is opgenomen voor de huidige corona-maatregelen van kracht werden. In de radio-uitzending is een deel van het gesprek te horen; het hele gesprek duurt een uur en is te beluisteren als podcast.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

