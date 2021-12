Roemenië krijgt een database met LHBTI-vriendelijke artsen

on

In Roemenië wordt gewerkt aan een database met namen van artsen waar LHBTI+’ers met vertrouwen naar toe kunnen. De database wordt opgezet door Accept en moet komend jaar klaar zijn.

Inmiddels staan er 84 namen in de database.

Leden van de LHBTI+gemeenschap in Roemenië worden vaak geconfronteerd met het stigma van de medische staf in het Roemeense gezondheidssysteem. Concrete cijfers ontbreken.

Ook zijn er geen duidelijke cijfers over de ongelijke toegang van homo’s tot de Roemeense gezondheidszorg.

Volgens Accept bestaat er discriminatie, en veel LHBTI+patiënten kiezen ervoor om ofwel de hulpverlening op te geven na een onaangename persoonlijke ervaring of de beledigende opmerkingen of stereotiepe houdingen te ondergaan.

Florin Buhuceanu, directeur van de Accept zegt in een gesprek met Radio Free Europe dat er echt behoefte is aan artsen om de gemeenschap te hulp te komen.

“We hebben geprobeerd in sommige regio’s uit te zoeken of er doktoren of specialisten zijn waar homomannen, homovrouwen en transgenders terecht kunnen. Hetzelfde geldt voor mensen die leven met hiv/aids.”

Transgenders

Vooral transgenders hebben veel te maken met discriminatie. Volgens een rapport gepubliceerd door Accept is discriminatie systematisch.

Medische diensten zijn duur en 31% van de deelnemers aan de enquête zei niet over de financiële middelen te beschikken om operaties of behandelingen te betalen. Leden van de transgemeenschap meldden ook een gebrek aan professionaliteit van de kant van de artsen, evenals verbaal geweld door hen.

(Bron: Radio Free Europe)

