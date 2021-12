Roze Golf 26-12: Kerst klinkt anders met Spitsroeden

on

Tweede Kerstdag trakteert de Roze Golf op een bijzonder optreden van homocabaretgroep Spitsroeden uit 1981.

Het programma ‘De code van het verlangen’ van Spitsroeden bestaat uit liedjes met pakkende, pikante en humoristische teksten, die een prachtig tijdsbeeld schetsen.

Het optreden wordt voorafgegaan door een gesprek met Frans Bakker en Kees van den Berg, twee leden van Spitsroeden. Ze vertellen onder meer over het ontstaan van Spitsroeden. Een uitgebreid gesprek met de twee was te horen in de Roze Golf van 21 november 2021.

De nummers werden destijds geschreven door Frans Bakker, Herman Schulte en Kees van den Berg. Spitsroeden heeft twee jaar bestaan en is doorgegaan onder de naam Kadanz.

‘De code van verlangen’ werd opgenomen op 17 oktober 1981 in Nieuwegein; het zijn amateuropnames die door geluidstechnicus Peter Heideman van RTV Oost zijn nabewerkt.

Zwart-wit foto: archief Frits Bakker, vlnr Frans Bakker, Arjen Oosterbaan en Herman Schulte

