Regenboogpad in Amsterdam beklad met anti-homo tekst

Het regenboogpad dat maandag werd aangelegd op het Bos en Lommerplein in Amsterdam is door onbekenden beklad met een anti-homo tekst. De gemeente heeft de tekst laten verwijderen.

Stadsdeel West heeft aangifte gedaan van vernieling en discriminatie.

De VVD wil dat er cameratoezicht komt bij het pad.

Het regenboogpad kwam als grote winnaar uit de bus bij ‘West Begroot’, de verkiezingen voor buurtinitiatieven.

Ewout van Galen, initiatiefnemer van het regenboogpad, baalt flink van de bekladding. “Het is teleurstellend dat het zo snel beklad is. Het is een mooi initiatief, het is kleurrijk. Daar zit nu toch een smet op.” Hij is bang dat het opnieuw kan gebeuren.

Mede-initiatiefnemer Sander vindt de bekladding veelzeggend. “Wat het laat zien is hoe het hier in de praktijk gaat.”, aldus Sander. “Het maakt voor iedereen nu wel duidelijk dat dit de werkelijkheid is en dat er nog wel een stap te maken is.”

De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen op die meer over de bekladding weten zich te melden.

(Bron en screenshot: AT5)

