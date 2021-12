Kerstwens Tom Daley: een homoseksuele profvoetballer

on

Olympisch kampioen duiken Tom Daley zet vraagtekens bij de toekenning van het WK voetbaal aan Quatar en het houden van de Grand Prix Formule 1 wedstrijd in Saudi-Arabië.

Dat doet hij in een kerstuitzending, eerste kerstdag, op Channel4.

“In 2022 wordt het WK gehouden in het op één na gevaarlijkste land ter wereld voor homo’s, Qatar. Waarom laten we plaatsen toe die niet veilig zijn voor alle fans en alle spelers om onze meest prestigieuze sportevenementen te organiseren? Het hosten van een WK is een eer. Waarom eren we ze? Het is een eer om een ​​Grand Prix in de Formule 1 te houden. Waarom eren we Saoedi-Arabië?”

Hij zei dat hij persoonlijk het geluk heeft dat hij zijn leven als een homoseksuele man kan leiden met zijn man Lance Black en hun zoon Robert, maar benadrukte hoe de rest van de sport nog een lange weg te gaan heeft. Hij wees erop dat er tienduizenden professionele voetballers over de hele wereld zijn, maar dat de Australiër Josh Cavallo de enige openlijk mannelijke homoseksuele topvoetballer is.

“Goed gedaan Josh, ik bedoel, je moed is geweldig. Maar denk eens even na over het aantal spelers dat te bang is om zich uit te spreken, en hoe eenzaam dat moet zijn.”

Dapper

“Bijna 7% van de mensen in het VK identificeert zich als homo of biseksueel en er zijn ongeveer 500 Premier League-spelers. Dat betekent dat er statistisch gezien genoeg spelers zijn voor drie voetbalteams […]. Ten minste één homoseksuele man bij elke club in de Premier League leeft in een leugen. Dus als ik één kerstwens had, zou dat volgend jaar veranderen. Die ene ongelofelijk dappere Premier League-speler die naar voren stapt en zegt ‘ik ben homo’.”

“Die persoon zou overal homo’s inspireren, hoop geven aan duizenden tieners die worstelen met hun seksualiteit en de levens redden van talloze jonge mensen die momenteel geen plek op deze wereld hebben.”

Transgender

Hij gebruikt de toespraak ook om op te roepen tot meer solidariteit met transgender sporters. Volgens Daley zijn transrechten inherent aan de homobeweging. Hij prijst in zijn toespraak de transatleten die deelnamen aan de Olympische Spelen in Tokio. “Dat ze dit hebben bereikt in het huidige klimaat van angst en paniek rond transgenders, maakt hun prestaties des te indrukwekkender. Er is geen LHB zonder de T.”.

De 27-jarige Tom Daley won deze zomer zijn eerste Olympische gouden medaille – bij de 10-meter synchroonduiken voor mannen, samen met Matty Lee.

Breien

Hij begon vorig jaar met breien om hem te helpen kalm te blijven en heeft hij nu zijn eigen assortiment breipakketten gelanceerd . Hij zei dat hij er trots op was geweest om Team GB op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen, maar dat hij soms het gevoel had dat hij mentaal niet sterk genoeg was: “Ik had het gevoel dat ik niet kon duiken. Op sommige dagen was de grootste sprong gewoon uit bed komen.”

(Bron: The Guardian; foto: Instagram)

